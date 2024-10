Tutti in marcia contro i tumori al pancreas

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una grande mobilitazione per una buona causa: la ricercail tumore al. In memoria di un personaggio amato da, a Desio e in Brianza, che non ce l’ha fatta, ma ha lottato fino all’ultimo, cercando di sensibilizzare sul tema. È “La Camminata delle Città ”, dedicata a Mario Sala, commerciante desiano, molto attivo sul territorio e grande amante dello sport. Fu proprio lui a ideare la manifestazione. Un foglietto diventato “missione” per la moglie Mara e i tanti amici e colleghi che lo stimavano. Ed è diventato realtà , con l’evento dello scorso anno a Limbiate. La seconda edizione arriva a Desio, in programma il 17 novembre. L’evento è stato presentato in Villa Tittoni. "Abbiamo sentito parole di speranza da parte dei medici e dobbiamo coltivarla- ha detto il sindaco, Simone Gargiulo -. Come dobbiamo farci trascinare dall’entusiasmo di Mara.