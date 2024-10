Treni guasto a Empoli | ritardi e cancellazioni per regionali e intercity

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Un’altra giornata da incubo per chi viaggia in treno. In seguito a unsulla linea, avvenuto intorno alle 7 di questa mattina 3 ottobre, la circolazione ferroviaria tra Firenze edha subito forti rallentamenti, raggiungendoanche di un’ora. Solo dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, la linea è stata ripristinata con conseguenze però per iche subiranno rallentamenti e. TR 18263 (FIRENZE SMN-LIVORNO CLE) è cancellato. Viaggiatori con treno 18277. TR 18275 (FIRENZE SMN-PISA) è cancellato. Viaggiatori con treno 18277. TR 18282 (PISA-FIRENZE SMN) è cancellato. Viaggiatori con treno 18286.#— Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) October 3, 2024 Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della tua stazione clicca qui