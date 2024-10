Sugar | rinnovo ufficiale per la serie tv Apple con Colin Farrell

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo show neo-noir avrà ufficialmente una seconda stagione con protagonista la star di The Penguin. Tornerà presto sul piccolo schermo il detective Johnha deciso di rinnovare latvcon protagonistaper una seconda stagione, dopo l'ottimo riscontro ottenuto con gli otto episodi della prima. Nel primo ciclo narrativo,interpreta, un investigatore privato assunto dal potente di Hollywood Jonathan Siegel, interpretato da James Cromwell, per indagare sulla misteriosa scomparsa di sua nipote Olivia, interpretata da Sydney Chandler. Seconda stagione La seconda stagione vedràtornare a Los Angeles per affrontare un altro caso di una persona scomparsa, continuando la propria ricerca personale per trovare risposte alla scomparsa