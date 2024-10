Strage di Paderno perizia psichiatrica sul 17enne | cosa si scopre

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È stata disposta dalla gip del Tribunale per i minorenni di Milano lasul ragazzo di 17 anni che nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre aDugnano (Milano) ha ucciso l'intera famiglia. L'udienza è prevista per il 24 ottobre. La giudice per le indagini preliminari, gip, del Tribunale per i minorenni di Milano, Laura Pietrasanta, ha disposto, come richiesto dalla difesa, col legale Amedeo Rizza, unasulche nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, in una villetta aDugnano, nel Milanese, ha ucciso a prima il fratello di 12 anni, poi il padre e infine la madre.