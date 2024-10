Scavi archeologici col metal detector Giovane denunciato per furto di reperti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) E poi c’è chi fa il “tombarolo“. Non siamo ai livelli dei “colleghi“ toscani a caccia nelle necropoli etrusche o di quelli campani che scavano come talpe sotto alle case di Pompei, ma i carabinieri della stazione di Fossombrone e del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Ancona l’altro ieri hannoalla magistratura un 28enne di Fossombrone perabusivi nel sito dell’antica Forum Sempronii. Il giovanotto, più modestamente, si limitava ad “arare“ l’area archeologica di San Martino del Piano con l’ausilio di un"e altri specifici strumenti per la ricerca dili", come recita un comunicato della Legione Carabinieri delle Marche.