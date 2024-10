Roma chiuse quattro strutture ricettive nella zona Termini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Controlli della polizia sulle attivitàin vista del Giubileo, sospese licenze per irregolarità. La Polizia diha intensificato i controlli sulle attivitàdiin vista del Giubileo, che porterà in città un elevato numero di turisti.sono stateieri per irregolarità, con provvedimenti di sospensione della licenza emessi dal Questore diin base all’articolo 100 del Tulps. Il primo provvedimento è stato adottato dal commissariato Borgo nei confronti di una struttura situata in via Lucrezio Caro. La chiusura, della durata di dieci giorni, è stata decisa a seguito di controlli amministrativi che hanno rivelato che l’attività, avviata nel 2021, non era mai stata registrata sul portale “Alloggiati” della Questura di. Questa omissione ha comportato il mancato invio delle generalità degli ospiti.