Rocco Siffredi ha detto chi è il suo erede | il nome che ha fatto vi lascerà senza parole ecco chi è

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 3 ottobre 2024)non è più solamente un pornodivo, ma anche un artista a tutto tondo: di recente, la serie Netflix sulla sua vita ha raggiunto un successo inaspettato, anche grazie alla magistrale interpretazione di Alessandro Borghi. Ora però la star del porno ha in mente un altro grande progetto: dal piccolo schermo, infatti,arriva a teatro con uno spettacolo che ripercorrerà le fasi salienti della sua carriera all’interno del cinema per adulti, ma anche la sua vita privata. La regia dello spettacolo è affidata a Paolo Ruffini. La prima rappresentazione live dello spettacolo è fissata per il prossimo 29 ottobre e sarà poi disponibile un tour nei principali teatri italiani. In vista di questa volta della sua carriera,ha rilasciato un’intervista al podcast Gurulandia, dove ha parlatoalcun tipo di filtro di tanti aspetti della sua vita.