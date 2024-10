Rfi sospende il contratto con la società che avrebbe causato il guasto alla linea dei treni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - E' la Str92 l'azienda sospesa ieri da Rfi dopo il caos nel trasporto ferroviariodall'interruzione del servizio di una cabina elettrica nel nodo di Roma. La ditta, azienda con sede legale e operativa nel frusinate a Fontana Liri, si definisce "specialista in servizi topografici e ingegneristici nel mondo delle infrastrutture" e annovera importanti clienti italiani ed esteri nel settore trasporti e costruzioni, come Metro C, Anas, Italferr, Webuild, Salcef Group, Vianini, Overail, Metro M4 e Metrofc. L'azienda, contattata telefonicamente, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. "E' stata sospesa qualsiasi attività tra Rfi e la ditta intervenuta sulla tratta ferroviaria Parco Prenestino - Roma Termini, dove si è verificato un dannocon conseguenze sulla circolazione dei", ha reso noto il Mit nella tarda serata di mercoledì 2 ottobre.