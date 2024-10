Mini guida su come farsi scegliere dai coinquilini in una nuova casa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Trasferirsi in unacittà per cominciare un nuovo anno accademico o un iniziare un’esperienza lavorativa rappresenta un momento emozionante e pieno di opportunità. Tuttavia, una delle sfide più grandi che si può incontrare all’inizio è senza dubbio quello di trovare una stanza in affitto – soprattutto quando ci si imbatte nella realtà di vivere con. Spesso, infatti, non basta trovare unache risponda alle proprie esigenze in terdi spazi e vicinanza ai servizi: bisogna anche superare quella che potrebbe sembrare una vera e propria “selezione” da parte deigià presenti. Che si tratti di condividere un appartamento con altre studentesse o lavoratrici, è fondamentale ricordare che, nella maggior parte dei casi, saranno proprio loro ad avere l’ultima parola sulla scelta dellainquilina.