Milano studentessa di 13 anni investita in viale Cassala | l’elisoccorso atterra a Romolo

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Una ragazzina di 13è statain, poco distante dalla fermata della metropolitana milanese di(M1, linea verde). Siamo nella zona della città compresa tra i Navigli, la Barona e il Giambellino. L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 3 ottobre, poco prima delle 14. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazzina sarebbe statada un’auto mentre stava facendo ritorno a casa da scuola. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia locale ma anche i vigili del fuoco. La 13enne è stata trasportata in elisoccorso in ospedale, per le cure mediche del caso. Non sarebbe in gravi condizioni. Da accertare la dinamica dell’accaduto.