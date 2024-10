Medio Oriente Tajani | In partenza volo charter speciale per evacuare 180 connazionali dal Libano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2024 "La nostra prima preoccupazione è la sicurezza dei nostrinella regione e dei militari italiani in", ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri, Antonio, durante un Question Time al Senato.ha annunciato che il governo italiano, in collaborazione con il ministero della Difesa, sta organizzando unper trasferire in Italia circa 180 italiani dal, che potrebbero arrivare in serata. Inoltre, è stato raccomandato aiin Iran, circa 700 persone, di rientrare in Italia utilizzando i voli commerciali ora in ripresa. L'Unità di crisi della Farnesina, insieme alle ambasciate italiane a Beirut, Teheran, Tel Aviv e il consolato generale a Gerusalemme, continua a lavorare senza sosta per garantire aggiornamenti di sicurezza e assistenza. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev