La Marina acquisisce un nuovo Pattugliatore polivalente d’altura

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ancora passi in avanti per laitaliana. Con 143 metri di lunghezza e 4.500 tonnellate di dislocamento, quarto vascello della classe Thaon di Revel a entrare in servizio presso lamilitare, il Giovanni delle Bande Nere costituisce il primo assetto della linea Ppa in configurazione full. Se le navi sorelle della categoria (Paolo Thaon di Revel, Francesco Morosini e Raimondo Montecuccoli) rientravano nella configurazione light, utile ad assolvere a compiti di ricognizione e supporto, ilpresenta un equipaggiamento completo che lo rende adatto al combattimento in prima linea.