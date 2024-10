Jesi sabato l' inaugurazione del Rjiuso dove si recuperano mobili ed elettrodomestici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Ancona), 3 ottobre 2024 - Sarà inauguratolo Spazio del Rjuso realizzato dalla Caritas e sostenuto da Comune die primarie associazioni. La sede sarà il campo Boario, accanto al Centro Ambiente e si occuperà del recupero e distribuzione dio in buone condizioni edfunzionanti a chi ne ha bisogno. “Un progetto ambientale e di forte valenza sociale” hanno sottolineato stamattina in Comune gli assessori Paola Lenti e Alessandro Tesei, insieme ai rappresentanti di Legambiente,Clean, Fondazione Michele Scarponi, Orto del Sorriso e Croce Rossa che aderiscono all’iniziativa. Un progetto che ha preso le mosse tempo fa, con incontri di comunità per conoscere le problematiche del quartierelo Spazio del Rjuso va ad inserirsi, ma anche le risorse presenti per rafforzare il senso di comunità, a partire dal mondo della scuola.