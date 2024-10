Ilaria Clemente annuncia di essere incinta al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Martedì scorso i profili social delhannoto l’uscita momentanea di, non fornendo particolari spiegazioni a questa decisione. Il sito ufficiale del reality di Canale 5 ha parlato di ‘motivi personali’: “La gieffina per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di. L’uscita della concorrente è statata tramite i nostri account oggi, nella giornata di martedì 1 ottobre. L’abbandono temporaneo della ragazza, arriva dopo una puntata delricca di emozioni forti: dalla storia famigliare di Helena Prestes alle nomination per la prima eliminazione di questa edizione“. Sui social in molti hanno pensato ad una gravidanza, visto che la ragazza nei giorni precedenti aveva parlato di un ritardo.