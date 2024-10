Highlights e gol Porto-Manchester United 3-3 Europa League 2024 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di3-3, sfida valida per il secondo turno dell’/25. Pareggio in extremis dello, che con Maguire nel recupero porta a casa un punto dal Do Dragao. In apertura uno-due micidiale dei Red Devils, che sbloccano al 7? con Rashford e poi al 20? raddoppiano con Hojlund. La reazione deighesi però non tarda ad arrivare, e in una decina di minuti arriva il pari grazie a Pepe e Omorodion. Nella ripresa arriva il vantaggio dei padroni di casa ancora con Omorodion, prima della beffa finale. Di seguito le fasi salienti dell’incontro.e gol3-3,/25 () SportFace.