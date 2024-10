Gli Anelli del Potere 2 la recensione | uno specchio per le allodole

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo il suo caotico debutto, Glidelha rischiato seriamente di crollare sotto il peso delle proprie ambizioni. Rings of Power ha creato una spaccatura netta tra contesto produttivo ed estro autoriale, convincendo in larga parte con la sua messa in scena imponente senza però lasciare il segno con le proprie storie. Ripararsi dalle critiche dietro diritti mancanti o calcare la mano sui peggiori commenti del web non è stata la scelta giusta: il problema di una delle serie più deludenti degli ultimi anni parte dalle idee e dalle motivazioni. Prime Video ha provato a correre ai ripari, stravolgendo la writing room con nomi più affermati senza però scalzare dal timone J.D. Payne e Patrick McKay, showrunner esordienti posti a capo della produzione più delicata sul mercato.