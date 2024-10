Eleonora Giorgi confessa | Ho paura che mio nipote si dimenticherà di me

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimotre settimane fa ha parlato del suo tumore al pancreas, delle metastasi, delle chemio che hanno funzionato solo in parte e della sua ultima speranza: una cura sperimentale negli Stati Uniti. Adesso il settimanale Di Più ha riportato altre confessioni della nota attrice, che ha rivelato di averche il suo nipotino si dimentichi di lei, per questo motivo gli scriverà una lettera. Parole sincere e toccanti, che fanno riflettere.: «Lotto con tutte le mie forze contro il tumore. E se non dovesse andare bene, saluto tutti». Un grande in bocca a lupo di riuscire a sconfiggerlo pic.twitter.com/nFV3BhK8O4 — BOBOROCK (@boborock55) September 15, 2024: “Hodi essere dimenticata dal mio nipotino”. “Una clinica americana ha trovato una chiave d’accesso per questo tumore. Non funziona con tutti.