Docente durata solo 15 giorni Basta violare i diritti dei bimbi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) NEMBRO (Bergamo) "Non si gioca con il diritto alla scuola dei nostri bambini". A dirlo, a ribadirlo, anzi ad urlarlo è Elena Graziani. Da quattroa questa parte suo figlio Alessandro, bambino nello spettro autistico iscritto alla seconda elementare, non ha più l’insegnante di sostegno. Lain servizio fino a settimana scorsa ha infatti ottenuto un incarico in un’altra provincia, a Como per l’esattezza, e in questo momento nessuno sa quando e chi prenderà il suo posto alla primaria di Nembro (in provincia di Bergamo) e nella classe di Alessandro. Quello che può apparire un disservizio temporaneo è, invece, molto di più: è al tempo stesso un danno e una beffa. E per più motivi.