Crystal Palace- Liverpool – pronostico formazioni notizie sulle squadre

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fresco di una serata da record in Champions League, iltorna in azione in Premier League sabato 5 ottobre pomeriggio, affrontando ilal Selhurst Park nel calcio d’inizio dell’ora di pranzo.I Reds sono sopravvissuti a qualche paura e hanno sconfitto il Bologna per 2-0 nel turno infrasettimanale, mentre le Eagles sono state le prime vittime dell’Everton in Premier League. Il calcio di inizio diè previsto alle 13:30 Anteprima della partitaa che punto sono le dueSe Arne Slot raggiungerà mai la fama di Jurgen Klopp, Bill Shankly e Bob Paisley nel Merseyside lo diranno solo i prossimi anni, ma l’olandese ha già compiuto un’impresa che non è riuscita a nessuno dei suoi predecessori.