Corteo pro Pal controlli ai caselli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 12.00aiautostradali e nelle stazioni per intercettare eventuali arrivi di manifestanti da fuori Roma e un dispositivo di sicurezza sempre più stringente sabato attorno all' area di piazzale Ostiense, dove potrebbero confluire alcuni gruppi per la manifestazione pro Palestina nonostante il divieto della Questura. E' prevista la massima attenzione per intercettare eventuali infiltrati violenti. Sotto la lente anche i social, soprattutto quelli riferibili agli ambienti anarchici e universitari.