‘Citadel | Diana’ Matilda De Angelis è una spia in una Milano distopica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “È la storia della liberazione emotiva di una ragazza”, racconta l’attrice parlando del capitolo italiano della serie prodotta dai fratelli Russo. Dal 10 ottobre in esclusiva globale su Prime Video. Nel cast anche Filippo Nigro e Maurizio Lombardi. “È stata la parte più divertente. Non abbiamo la possibilità molto spesso in Italia di interpretare personaggi del genere, senza distinzione tra uomini e donne”.Deparla così delle acrobazie realizzate sul set di “Citadel: Diana”, la serie targata Prime Video - dal 10 ottobre sulla piattaforma - prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo (“Avengers: Endgame”, “The Gray Man”). “Sono stati quattro mesi di preparazione alla EASTUNT di Emiliano Novelli, un luogo magico. Mi ero prefissata l’obiettivo di fare il 90% degli stunt e ci sono riuscita.