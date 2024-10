Ciclismo Jasper Philipsen vince lo Sparkassen Munsterland Giro 2024 Undicesimo Matteo Trentin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Vittoria in volata pernell’edizionedello, corsa tedesca andata in scena sulle strade della regione della Renania Settentrionale-Vestfalia. Lo sprinter belga dell’Alpecin-Deceuninck ha preceduto due connazionali come Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) e Milan Fretin (Cofidis) che si sono quindi presi gli altri due piazzamenti sul podio. Il migliore degli italiani è stato: l’azzurro della Tudor Pro Cycling Team ha chiuso in undicesima posizione finale. Per, vincitore quest’anno della Milano-Sanremo e di tre tappe al Tour de France, si tratta del nono sigillo stagionale.loSportFace.