Caso ultras Fedez e i rapporti con il capo della Curva Sud | le intercettazioni

(Di giovedì 3 ottobre 2024), il noto rapper milaneseè stato intercettato mentre intrattenevalavorativi con ilSud, noto rapper milanese e tifoso rossonero è coinvolto nella vicenda suglidel Milan, ma non è indagato. Il cantante, ex marito di Chiara Ferragni, mantienelavorativi e non solo con alcuni esponenti del tifo organizzato del Diavolo. Dalle intercettazioni, infatti, sono emersi diversi incontri tra il rapper e ilSud Lucci Luca. Nelle immagini, riportate dal CorriereSera, si vede il cantante a bordosua Ferrari che raggiunge l’abitazione del leader del tifo organizzato rossonero a Bergamo. I due passano la serata insieme e discutono di affari.