Camisano scappa all’alt e finisce contro un trattore | è grave

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Cremona) - Non si fermadella polizia locale, fugge a tutta velocità e provoca un incidente con gravi conseguenze per sé stesso. Martedì nella prima serata un uomo di 57 anni di, a bordo di una Seat Arona, transita sotto un varco sulla strada di accesso a Casale Cremasco. Il varco segnala che c’è qualcosa che non va, pare che la segnalazione riguardi l’assenza dell’assicurazione e una pattuglia della polizia intercomunale di Offanengo, che è da quelle parti, intercetta l’auto e intima l’alt al conducente. Che se ne guarda bene dal fermarsi, ma accelera e fugge sulla strada che porta a. L’inseguimento, a velocità elevata, nonostante la strada stretta, non dura molto perché una volta arrivato alle porte dil’automobilista si trova davanti un grossoche traina un carro per il fieno e che procede a bassa velocità.