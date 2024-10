Boxe undici incontri che promettono scintille Sul ring di Coronella gli atleti di Ferrara Boxe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È una settimana particolarmente intensa per, che dopo la riunione organizzata domenica scorsa presso la palestra di via Bologna ne sta preparando un’altra ancora più bella e importante per domani alle 20,30 al campo sportivo di. Sulallestito da Roberto Croce e i suoi collaboratori sono previsti ben 11chespettacolo e. Sono gli ultimi quattro match quelli davvero da non perdere: i padroni di casa Emanuele Molaro e Simone Grotti dise la vedranno rispettivamente con Alessio Bonissoni (Boxing Club Bologna) e Giacomo Giannotti (Reggiana). Attenzione però anche a Ousmane Ba (Pugilistica Padana) contro Samuel Uhunmwangho (Edera Boxing Gym Ravenna).