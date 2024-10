Biathlon Lisa Vittozzi carica | Posso ancora progredire al tiro; Dorothea Wierer | Obiettivo Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nella giornata di ieri la squadra azzurra diha fatto visita alla sede di Fercam a Bolzano. Un’occasione per gli atleti italiani di visitare l’azienda che produce il truck al seguito dell’Italia nei vari appuntamenti di Coppa del mondo. Un evento al quale hanno partecipato, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler ed Elia Zeni, insieme anche al direttore tecnico Klaus Hoellrigl. Questa è stata anche l’occasione per conoscere lo stato di forma degli azzurri in vista dell’inizio di stagione. Durante la conferenza stampa il primo a prendere parola è stato un ritrovato Lukas Hofer, che ha messo nel mirino i Mondiali di Lenzerheide: “Finalmente sembra tutto in regola. Gli ultimi due anni sono stati complicati per i tanti problemi fisici, ma mi sento bene e voglio ritornare su ottimi livelli.