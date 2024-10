Bagnaia prima del Gp del Giappone | Martin potrà controllare la situazione noi dovremo spingere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Domenica il terzo weekend consecutivo per la MotoGp: dopo Misano e Mandalika, si fa tappa a Motegi, in. Jorgeè leader del Mondiale con 366 punti, 21 in più rispetto a Francesco. Più distanti Enea Bastianini e Marc Marquez. Nella conferenza stampadel weekend di gara, il campione del mondo in carica e lo spagnolo hanno rilasciato delle dichiarazioni.: «Dall’inizio della stagione,e io facciamo la differenza» In conferenza stampaanalizza la: «Dall’inizio della stagione,e io facciamo la differenza. Finché la matematica non condanna Marc ed Enea li terrò in considerazione, ma finora noi due siamo stati più costanti. Mi piace questa sfida, c’è rispetto reciproco. Non parlerei di rivincita, ma di continuazione della scorsa stagione. Per ora Jorge è stato più costante.