Autonomia | De Cristofaro Avs ' Zaia e Calderoli se la suonano e cantano da soli'

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "L'differenziata è il loro cruccio, da sempre. La battaglia della vita. Sono riusciti a farla approvare dal Parlamento e ora non vedono l'ora di applicarla, scalpitano. Però il clima nella maggioranza è di tiepida freddezza, se non di aperta ostilità, e allora si inventano di tutto, forzano la mano. E quindi oggi in pompa magna il ministro leghistaincontra il presidente leghista del Venetoper aprire platealmente il negoziato tra Stato e Regioni sul trasferimento delle ‘materie non Lep'. Materie che, secondo l'interpretazione leghista, lo Stato potrebbe già trasferire". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.