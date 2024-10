Asst Sette Laghi replica ai sindacati | Non c’è nessuna fuga dei medici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La scorsa settimana la rappresentanza sindacale della dirigenza medica didiffondeva una nota in cui denunciava una situazione di disagio tra i lavoratori. La comunicazione firmata da Aaroi, Anaao/Assomed, Cimo, Fassid e Fp Cgil parlava di ferie non godute per oltre 75mila giorni e circa 20mila ore di lavoro extra. Inoltre si citavano "situazioni di scarsa organizzazione e poca sicurezza, di frenesia, di carico eccessivo di lavoro e senza la speranza di un cambiamento". E poi ancora la preoccupazione per il personale diretto in Svizzera e nel privato. Aspetti su cuiha volutore, a partire dalla mancanza di dialogo sottolineata dai. Non è così per la direzione: "Dal gennaio scorso a oggi sono stati 13 gli incontri tra le due delegazioni trattanti".