Spara in aria per fare festa Denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Appena ricevuta la segnalazione da parte di alcuni abitanti di via Copernico, la polizia locale è intervenuta per effettuare accertamenti. Sul posto si sono recati anche i carabinieri e la guardia di finanza. La segnalazione arrivata in centrale parlava di rumori molesti ed esplosione di petardi. Il controllo degli agenti della polizia locale ha consentito di ricostruire i dettagli: in un appartamento un gruppo di persone stava festeggiando un fidanzamento e alcuni dei partecipanti sono scesi in cortile per esplodere dei colpi con una scacciacani. Gli agenti hanno identificato i presenti allae hanno individuato il responsabile, un 20enne residente a Vigevano che avevato alcuni colpi con la pistola a salve - poi gettata dal balcone in cortile - insieme a una scatola di colpi a salve e cartucce sparsi nel giardino.