Schlein e Fratoianni come li hanno sorpresi in Transatlantico | ecco cos' è la sinistra

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il fatto più curioso è che, nel campo progressista, in molti, da Ellyin giù, si ostinavano a parlare di "campo largo". Un campo largo che non esiste, non è mai esistito e con assoluta probabilità mai esisterà. Si pensi, per fare due rapidi esempi, alla spaccatura tra le forze di opposizioni sulle recenti nomine Rai. Dunque si pensi al caso-Liguria, con il tentativo di imbarcare anche Italia Viva di Matteo Renzi, un nome, quest'ultimo, che èla criptonite per il M5s ma anche per divere correnti al Nazareno. Insomma, il fatto che i vani tentativi di creare il cosiddetto campo largo sarebbero franati in Liguria era chiaro da tempo, sin da quando si è iniziato a indugiare sul nome di Andrea Orlandocandidato governatore.