Scheinbaum la nuova speranza per trasformare il Messico passa dalla prima presidente donna e la più votata della Storia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Sono qui per mostrare tutto il mio appoggio a quanto fatto da Andres Manuel Lopez Obrador. Se Claudia ha vinto, se siamo qui, è grazie a lui”: Antonio ha sessant’anni e non ha voluto mancare alla festa d’insediamento di Claudia Sheinbaum, ladel. Ha fatto più di tre ore di autobus per essere alla Zocalo, considerata il centro dell’identità nazionale. Durante il discorsopresidenta deve andarsene perché alle 18 il torpedone parte per riportarlo a casa. Sono in migliaia le persone arrivate da fuori Città delche non possono fermarsi in Plaza de la Constitución perché devono fare come Antonio. Ilggio di presidenza per tante e tanti significa salutare Lopez Obrador. Unche, senza entrare nel merito di ciò che ha fatto, ha lasciato il segno e marcato una trasformazionepolitica messicana.