Rumba Therapy | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 2 ottobre 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondadi genere commedia del 2022, diretto da Franck Dubosc con Franck Dubosc e Louna Espinosa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilracconta la storia di Tony, un uomo che vive da solo in una casa isolata in campagna sin da quando è stato abbandonato dalla moglie, che è andata via insieme alla figlioletta. Ormai cinquantenne, Tony lavora come autista di scuolabus e trascorre il resto delle sue giornate in solitaria, circondato solo da campi e natura. Dopo aver avuto un grave problema al cuore, l’uomo prende coscienza della sua vita e decide che è giunto il momento di affrontare il suo passato: vuole conoscere sua figlia Maria.