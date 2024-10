Rumba Therapy The good doctor o I fratelli Corsaro? La tv del 2 ottobre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 2, su RaiUno alle 21.25 si potrà vedere il film “”. Tony Quentin, cinquantenne introverso autista di scuolabus, vive da solo in campagna dopo aver abbandonato moglie e figlia vent’anni prima. Scosso da un attacco di cuore e stanco di una vita senza sussulti, trova il coraggio di affrontare il passato. Decide così di iscriversi in incognito al corso di danza gestito dalla figlia, che non ha mai conosciuto, per riconquistarla e dare finalmente un senso alla sua esistenza. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fede” e “Cambio di prospettiva”. Nel primo, Shaun deve risolvere il caso di un paziente che si crede Dio. Lea riesce a trovare una tata adatta per Steve. Nel secondo, Shaun desidera avere una diagnosi precoce di autismo per Steve.