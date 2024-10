Massimo Giletti ritorna in Rai con Lo stato delle cose

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il nuovo programma diè iniziato e andrà in onda ogni lunedì, su Rai3, alle 21,20. Nella puntata d’esordio, in onda in una giornata segnata da gravi eventi internazionali e di grande rilevanza, il conduttore ha scelto di dedicare gran parte dello spazio a sua disposizione alla politica italiana, con ospiti come Matteo Renzi, Roberto Vannacci e Francesca Pascale.La decisione di non approfondire in modo continuativo la crisi in Medio Oriente, pur accennandovi all’inizio della puntata, è stata una scelta editoriale precisa.ha preferito concentrarsi su temi più strettamente legati al panorama politico italiano, offrendo al pubblico un’analisi approfonditadinamiche interne alle forze politiche.