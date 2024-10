Lotta Champions l’Atalanta avvisa tutte | il messaggio non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo il pari contro il Bologna,di Gian Piero Gasperini ha voluto mandare unchiaro ale sue avversarie in Serie A per un posto in. Dopo il ko rimediato contro il Como di Cesc Fabregas ed aver pareggiato sabato scorso contro il Bologna di Vincenzo Italiano,è tornata finalmente al successo. Da qualche minuto, infatti, è sfida tra lo Shakhtar Donetsk e la squadra guidata da chi stava per diventare il nuovo allenatore del Napoli: Gian Piero Gasperini.di Gasperini domina contro lo Shakhtar Donetsk:te le sue avversarie in Serie A, di fatto, ha dominato contro lo Shakhtar Donetsk, visto che ha sia vinto per 0-3 che colpito la bellezza di due pali. A sbloccare la gara è stato Berat Djimsiti al 21’.ha battuto lo Shakhtar Donetsk inLeague (LaPresse) spazionapoli.