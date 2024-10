Libano lite Bocchino-Di Battista Stai coi terroristi e con Giulio Andreotti Studia la tua è pura ignoranza Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Scontro al fulmicotone a Dimartedì (La7) tra Alessandro Die Italosulla guerra in Medio Oriente e sul ruolo di Israele. L’ex deputato del M5s elenca i crimini ultimi di Israele, che accusa di praticare ‘terrorismo di Stato’: “In un anno di massacri a Gaza Israele ha ucciso 42 mila civili, tra cui 20 mila bambini. Inin una settimana Israele ha ucciso 1100 civili, in un paese pieno di povertà, dove ci sono molti campi profughi palestinesi, che io ho visitato personalmente – spiega – E non ho mai visto una situazione più depressa di quella che vivono i palestinesi nei campi profughi di. Israele ha bombardato la Siria, uccidendo decine di persone e ha causato la morte di oltre 1000 persone nei territori occupati”.