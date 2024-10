Juventus impresa a Lipsia | rimonta due volte e vince in 10 uomini

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Laha vinto 2-3 contro il, dopo una partita molto intensa e ricca di episodi. La squadra di Thiago Motta in 10 per più di mezz’ora.E CONTRO-IN 10 – Alla Red Bull Arena match intensissimo ed emozionante fino alla fine tra. Anche l’Inter guarda questa partita, visto che i tedeschi saranno avversari della Beneamata il prossimo 26 novembre quando la squadra di Marko Rose raggiungerà Milano. Il match è super equilibrato, con lache nel giro di cinque minuti perde prima Gleison Bremer e poi Nico Gonzalez. Sembrano guai più seri per il difensore brasiliano e tra tre settimane ci sarà il derby d’Italia a Milano. Al 29? occasione per Fagioli, che calcia in porta ma trova l’ottima parata di Gulacsi. Passa un minuto e precisamente alla mezzora ilpassa in vantaggio con il gigante Benjamin Sesko.