Joker 2 non è il disastro di cui vi stanno tutti parlando

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale alla 81° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ed aver raccolto pareri e recensioni del tutto contrastanti, l’attesissimo: Folie à Deux debutta finalmente nelle sale italiane con Warner Bros. Pictures a partire da mercoledì 2 ottobre. Il sequel del campione d’incassi (ma anche vincitore del Leone d’Oro a Venezia 76 e di ben due premi Oscar) aveva fatto già discutere al momento del suo annuncio: un seguito non richiesto? Ma perché? Sarà addirittura un musical? Con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn? Sacrilegio! Un progetto di certo molto rischioso e dalle ambizioni particolarmente smodate, visto che il primo capitolo cinematografico del 2019 con Joaquin Phoenix e diretto da Todd Phillips era un progetto per grande schermo del tutto autonomo, sia dal punto di vista produttivo che narrativo.