Iron dome David sling e Arrow 3 | come funzionano i tre livelli di difesa antimissile di Israle

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quando la minaccia nemica arriva in lontananza, si cerca di colpirla con la freccia. Per intercettare ciò che va avanti, scatta la fionda die. E se qualcosa passa anche quello sbarramento, si apre la cupola di ferro. Così potrebbe essere sintetizzata la logica del triplice livello diisraeliana anti-missile, che ha mostrato la sua efficienza anche ieri. C’è stato anche l'aiuto di Usa e Giordania, ma comunque 180 missili iraniani hanno provocato solo una vittima. Palestinese, peraltro.3 Il livello più alto, dunque, è la Freccia.3 in inglese, Hetz in ebraico. Entrato in servizio operativo nel 2017, è stato utilizzato per la prima volta solo lo scorso 9 novembre, con successo, contro un obiettivo lanciato contro Israele nella regione del Mar Rosso.