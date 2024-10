Invecchiamento attivo Happyageing festeggia 10 anni di attività

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Macchia: Longennials sempre più protagonisti della vita del nostro paese Roma – Diecidi: li hati– Alleanza Italiana per l’, che ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza in occasione della terza edizione degli Stati Generali dell’, quest’anno dedicati al tema ‘Longevità: conquista, rischi e opportunità’. All’evento, che si è tenuto a Roma in occasione della Festa dei nonni e che ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), hanno preso parte esperti e rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati, che si sono confrontati su temi quali l’evoluzione della longevità nel tempo, le vaccinazioni nell’anziano, le politiche sull’e l’fisica.