Inchiesta ultrà risolto il cold case di Fausto Borgioli | l’omicidio risale al 1992

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nell’suglidi Inter e Milan che ha portato all’arresto di 19 membri delle rispettive tifoserie organizzate spunta un omicidio di oltre 30 anni fa. È stato, infatti, un cosiddetto, un caso ancora aperto dal, cioè quello dell’assassinio di, allora luogotenente di Francis Turatello, uno dei protagonisti della malavita milanese negli anni ’70. La Guardia di Finanza ha infatti notificato una misura cautelare in carcere a Giuseppe Caminiti. Quest’ultimo è stato già arrestato lunedì 30 settembre per l’operazione denominata Doppia curva. Il procuratore Marcello Viola con il procuratore antimafia Giovanni Melillo in conferenza stampa (ANSA).