Il governo a caccia di risorse | inizia la spending review

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Domani prenderanno il via le audizioni parlamentari sul Piano strutturale di bilancio, un momento cruciale per definire le linee guida della prossima manovra economica. In vista di questo appuntamento, ilè impegnato nella ricerca dinecessarie per sostenere le nuove misure senza gravare ulteriormente sui cittadini. Durante il Consiglio dei ministri di oggi, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha lanciato un messaggio chiaro e deciso ai suoi colleghi: è tempo di tagliare le spese "inutili".Giorgetti ha affrontato il tema con un tono leggero, ma il contenuto del suo discorso non ammette scherzi: "Preferite fare laai Ministeri o alzare le tasse?", ha chiesto retoricamente il ministro, sottolineando che esiste un margine per reperiresenza intaccare i servizi essenziali erogati ai cittadini.