I morti di Gaza scuotono le coscienze solo in Occidente Ora Folli su Repubblica sostiene la mancanza di senso di umanità dei palestinesi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Come è noto,, quotidiano della famiglia Elkann diretto da Maurizio Molinari, ha spiccate simpatie per Israele. Nei mesi scorsi non sono mancate “scivolate” che hanno anche suscitato la comprensibile reazione della redazione e della sua rappresentanza sindacale. Interviste “sgradite” tolte dalla pagina a rotative già avviate, vecchi contributi spacciati per nuovi e via dicendo. Martedì il sito del giornale ha definito le mobilitazioni pro Palestina “un raduno della galassia pro-Hamas” (titolo modificato dopo le proteste social). Ora però il quotidiano si fa addirittura portavoce di una teoria di “supremazia razziale” dell’nei confronti delle popolazioni mediorientali.