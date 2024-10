I fratelli Corsaro 2 ci sarà? I piani di Mediaset per la seconda stagione della serie con Beppe Fiorello

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unade I, lacrime cone Paolo Briguglia, è possibile? Gli ascolti non sono stati incoraggianti ma c'è ancora molto materiale letterario da adattare. Stasera su Canale 5 si chiude la primade I, la fiction cone Paolo Briguglia tratta dai romanzi di Salvo Toscano. Unaè già neidi? Al momento purtroppo non è dato saperlo. Parlare di rinnovo è alquanto prematuro, bisognerà fare i conti con gli ascolti e con le aspettativerete, che potrebbero non aver coinciso. Gli ascolti de IMancano ancora i dati dell'ultima puntata ma la parabola degli ascolti ha già parlato chiaro: Iha incuriosito il pubblico ma non è riuscita a