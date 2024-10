Garzeno Candido Montini ucciso a coltellate nella sua casa | stop ai funerali dopo l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Como) – Idinon si potranno celebrare in tempi brevi. La procura di Como, nonostante sia già stata svolta, non ha dato il nulla osta alle esequie, mantenendo a disposizione la salma dell’uomoa 76 annisua abitazione di Catasco di. La scoperta dell’omicidio risale ormai a una settimana fa, mercoledì mattina, quando due vicini lo avevano cercatoaver notato che il negozio era rimasto chiuso, ma nel frattempo è stato accertato che la morte è da collocare tra le 12.30 e le 17.30 del giorno precedente. Da una settimana quindi, i carabinieri stanno lavorando per capire chi è entrato adiquel giorno, in via Ai Monti, e lo ha ripetutamente accoltellato. Sono infatti numerose le ferite da cui è stato raggiunto, tutte non profonde e concentrate tra addome e torace, oltre a quella alla gola che lo ha