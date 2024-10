Dodici album e poi basta I Coldplay annunciano la fine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)non è un numero a caso. E lo sa bene Chris Martin, il cantante deiche durante un'intervista rilasciata a Apple Music annuncia ladell'attività in studio della band. «Faremo solo 12veri e propri e questo è vero - ha detto Chris Martin a Zane Lowe - Sì lo prometto. Perché meno è meglio, e per alcuni dei nostri critici ancora meno sarebbe ancora di più! È davvero importante avere questo limite». A chi gli chiede perché sia stato scelto proprio questo numero Martin risponde senza pensarci due volte: per emulare i miti del rock che li hanno preceduti. «Ci sono solo sette Harry Potter. Glidei Beatles sono solo 12 e mezzo, Bob Marley circa lo stesso, quindi tutti i nostri eroi - prosegue la popstar - Inoltre avere questo limite significa che il controllo della qualità è così alto in questo momento, il che è fantastico.