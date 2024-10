Come trasformare un' idea in startup? Lo spiegano i big di Innovation 2 Business

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 - Questa mattina, l'Center di Firenze ha ospitato "", un evento che ha messo al centro dell'attenzione il tema dell'innovazione per il territorio e le sue imprese. Partendo da una considerazione semplice ma cruciale — il bisogno di innovazionemotore di sviluppo — i relatori hanno affrontato una domanda fondamentale:un'in una? L'evento è stato fortemente voluto da Luca Gori, presidente di Caripit, Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Cassa di Risparmio di Firenze, Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, e Alessandro Sordi, co-fondatore di Nana Bianca, realtà di spicco nel panorama delle. Durante l'incontro si è discusso delle sfide che le aziende locali affrontano per restare competitive in un mercato globale sempre più dinamico e complesso.