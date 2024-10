Ciclismo la delusione di Bennati dopo Europei e Mondiali | Vedremo se continuare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 - Semplici parole a caldo frutto della frescao qualcosa di più, che possa aprire scenari diversi e per certi versi impronosticabili fino a poche settimane fa? La pessima prova aidi Zurigo 2024, preceduta a sua volta dal pasticcio tattico agliin Limburgo 2024 che aveva vanificando la giornata di lavoro al servizio di Jonathan Milan, spianando la strada alla beffa firmata Tim Merlier, ha lasciato pesanti scorie in casa Italia e in particolare nel ct Daniele, che con un post sulla propria pagina Instagram non ha nascosto un'amarezza che sembra il preludio di un terremoto. Lo sfogo diAncora prima, a caldo, ci erano state queste parole durissime. "Quando le gambe non ci sono, il risultato è questo. Mi aspettavo di più, ovvio. Mi aspettavo che facessimo una gara più dignitosa.