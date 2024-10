Caprarica contro Bocchino | Ma cosa dice? Il governo vieta cortei pro Gaza ma gli vanno bene le manifestazioni degli ultras vero? Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dura reprimenda del giornalista Antonioal direttore editoriale del Secolo d’Italia Italodurante Dimartedì (La7). L’ex parlamentare del Pdl difende strenuamente la decisione della Questura capitolina e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dire lepro-Palestina in programma a Roma sabato 5 ottobre (“Con preavvisi che in maniera più o meno allusiva tendevano a celebrare la data del 7 ottobre come l’esaltazione di un eccidio, francamente non era possibile lasciar fare”, ha affermato il titolare del Viminale).ripete puntualmente la versione delMeloni, e aggiunge: “Se uno vuole festeggiare con bandiere e fuochi d’artificio lo sgozzamento di bambini, ildi destra, da buon, non glielo deve permettere. Piantedosi, che sa fare il ministro benissimo,giustamente che deve tutelare l’ordine pubblico.